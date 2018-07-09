عملية إنقاذ الفتيان العالقين تدخل يومها الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:47 صباحا
جنود تايلانديون يسيرون في منطقة كهف ثام لوانغ، 9 يوليو 2018 (أ ف ب)

دخلت عملية انتشال تسعة فتيان لا يزالون عالقين منذ أكثر من أسبوعين في كهف اجتاحته مياه الأمطار الإثنين يومها الثاني، بعدما تمكنت فرق الإنقاذ الأحد من إخراج أربعة منهم بمساعدة غواصين محترفين.

وتشكل الأمطار الموسمية التهديد الأكبر لفرق الإنقاذ إذ تهدد بغمر هذه الشبكة المتداخلة من الكهوف الممتدة على حوالي عشرة كيلو مترات، إذ يخشى أن تهطل من جديد قبل إخراج المجموعة برمتها، وفق «فرانس برس».

ودخل الفتية في فريق «الخنازير البرية» لكرة القدم ومدربهم الشاب لاستكشاف المغارة في 23 يونيو بعد حصة تدريبية، لسبب لم يعرف بعد. وعلقوا فيها بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا الكهف الواقع في شمال تايلاند عند الحدود مع بورما ولاوس.

ولم يعرف بمكان وجودهم إلا بعد تسعة أيام بفضل غواصين بريطانيين تمكنا من تحديد مكانهم على صخرة عالية داخل الكهف.

والأحد أخرج أربعة فتيان من هذه المجموعة بفضل غواصين متمرسين ساعدوهم عبر مسار متعرج مع مناطق مغمورة بالمياه وضيقة جدًا. 

وفي مؤشر إلى المخاطر، قضى غواص سابق في البحرية التايلاندية الجمعة خلال عملية تزويد الفتيان بالمؤن.

يضاف إلى ذلك أن جزءًا من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا لا يحسنون السباحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل
ليبيا
تازربو والكفرة تبدآن موسم جني ثمار المانجو
ليبيا
شاهد فيديو يبرز غناء واحتفال رئيسة كرواتيا مع اللاعبين بعد المباراة
رياضة عالمية
أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية
رياضة عالمية
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح