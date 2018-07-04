بالفيديو: تأخير ظهور التجاعيد بالكريم والمساج

نقدم لكِ بالفيديو الطريقة الصحيحة لتوزيع الكريم المرطب على الوجه باستخدام المساج، الذي يعمل على تأخير ظهور التجاعيد ويقلل من انتفاخات الوجه.

تعرفي على الطريقة الصحيحة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «سوبر ماما».

الخطوات

- ضعي كمية من الكريم المرطب أو الزيت على يديكِ وافركيه ثم ضعيه على وجهِك واضغطي بيديكِ على كل منطقة في وجهك ولا تنسي منطقة الرقبة.

- الخطوة التالية هو المسح باليدين من جانب الأذن والنزول لمنطقة الرقبة بهدف تسخين السائل الليمفاوي وصرفه.

- ثم نعيد نفس الخطوة ولكن بدءًا بالجبهة مرورًا بالأذن ثم الرقبة.

- الخطوة التالية هو عمل مساج لمنطقة العين ونبدأ من أسفل العين من الخارج إلى الداخل في حركات دائرية حول العين.

- ثم منطقة الفم، بعمل مساج من الأسفل إلى الأعلى، أما عن منطقة الخدود والدهون التي داخلها فاستخدمي كفك في دفع الخدود من الأسفل للأعلى.

- بالنسبة إلى منطقة اللغد، فاستخدمي يديك للدفع من أسفل لأعلى أيضًا.

- تكرر الحركات ثلاث مرات، أما إذا كنتِ تعانين من مشكلة في منطقة ما، فيمكنك تكرار الحركات خمس مرات.

- أما عن الخطوط العرضية الموجودة في الجبهة، فضعي أصابعك عليها وحركيها على شكل زجزاج.

- وأخيرًا، كرري المسح من منطقة الجبهة مرورًا بجوار الأذن ثم الرقبة.

- يمكنِك عمل المساج مرة يوميًا قبل النوم أو في الصباح ويمكنك استخدام حركات معينة، فليس من الضروري عمل كل الحركات الموضحة.