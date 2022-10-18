97 فيلما في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ44، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

أوضح رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أنه في بداية عمله بالمهرجان تناقش مع فريق العمل لتحديد ملامح الدورة، حيث تساءل حينها عن الخطوات الجديدة التي يجب اتخاذها في ظل مشهد يسيطر عليه شبح حرب دولية غيرت المشهد الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل مباشر علينا محليا.

- 6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»

ويأتي إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة 97 فيلما:

عدد الأفلام الطويلة: 79 فيلما

عدد الأفلام القصيرة: 18 فيلما

عدد الأفلام الكلاسيكية: 10 أفلام

عدد العروض العالمية والدولية الأولى: 30 عرضا

عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا

عدد الدول المشاركة: 52 دولة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس (FIAPF).