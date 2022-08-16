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بعد الحكم عليه بالسجن 30 عاما.. قضية جديدة تنظر المغني آر. كيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 10:39 صباحا
بعد الحكم عليه بالسجن 30 عاما.. قضية جديدة تنظر المغني آر. كيلي
آر. كيلي خلال جلسة في شيكاغو في الولايات المتحدة في 16 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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تنظر محكمة في شيكاغو، هذا الأسبوع، في اتهامات وجهت إلى نجم موسيقى «آر أند بي» الأميركي، بارتكاب جرائم جنسية.

وبدأت الإثنين عملية اختيار هيئة المحلفين لهذه المحاكمة، بعد أشهر من الحكم على كيلي في يونيو بالسجن 30 عاما في قضية مماثلة، وفق «فرانس برس».

وكانت محكمة في نيويورك دانت روبرت سيلفستر كيلي (55 عاما) بإدارة «منظومة» استغلال جنسي لفتيات بينهن قاصرات على مدى سنوات. وصدر في نهاية يونيو الماضي حكم بحبسه 30 عاما.

وتنظر المحكمة في شيكاغو في تهم وجهت إليه بعرقلة سير العدالة واستغلال الأطفال في مواد إباحية، وبنشاط جنسي غير قانوني مع قاصر.

- سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

واتهم كيلي بأنه أقدم مع اثنين من شركائه السابقين على تعطيل مسار محاكمته المتعلقة باستغلال الأطفال في مواد إباحية العام 2008 من خلال دفعه إحدى الضحايا بواسطة التهديد والرشوة إلى عدم الإدلاء بشهادتها. وقد برأته هيئة المحلفين بنهاية المحاكمة يومها.

ولكن من المتوقع أن تدلي الضحية نفسها هذه المرة بشهادتها خلال المحاكمة التي تستغرق أربعة أسابيع، علما أن المتهمين الآخرين فيها هما مدير أعماله السابق ديريل مكديفيد والموظف السابق لديه ميلتون «جون» براون.

المسلسل الوثائقي
وطلبت وكيلة كيلي المحامية جنيفر بونجان استبعاد أي شخص شاهد المسلسل الوثائقي «سورفايفينغ آر. كيلي»، الذي يتضمن أحاديث مع عدد من ضحاياه من هيئة المحلفين، لكن القاضي هاري ليننويبر رد هذا الطلب.

واعتبرت إدانة آر. كيلي في نيويورك محطة رئيسية في حركة «مي تو»، إذ كانت المرة الأولى التي يكون فيها غالبية المدعين من النساء السوداوات بمواجهة فنان أسود.

وكشفت المحاكمة عن «منظومة» آر كيلي لجذب فتيات صغيرات جدا والاعتداء عليهن جنسيا، بتواطؤ من محيطه، بما يشبه أنشطة المافيا، بحسب النيابة العامة. وروى العديد من الضحايا لقاءهن مع نجمهن المحبوب خلال الحفلات الموسيقية التي كن يحصلن بعدها على ورقة عليها عنوان المغني وأرقام الاتصال به. ويواجه كيلي كذلك دعاوى مماثلة في ولايتين أخريين.

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