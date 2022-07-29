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نيابة برشلونة تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 03:11 مساء
نيابة برشلونة تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات
شاكيرا وبيكيه وأطفالهما. (أرشيفية: الإنترنت)
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طلبت النيابة العامة في برشلونة السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية شاكيرا.

وكانت شاكيرا أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة، وفق «فرانس برس».

وفي لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، أشارت النيابة العامة كذلك إلى انها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا. وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

- شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة بإسبانيا بشأن تهربها الضريبي

وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه، الأربعاء، استنكارها «الانتهاك التام» لحقوقها و«الأساليب التعسفية» التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية «واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق».

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