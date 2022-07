ممثل يتهم جوني ديب بإبعاد المخرج بيتر وير عن هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الممثل العالمي إيثان هوك كلًا من راسل كرو وجوني ديب بمسؤوليتهما – ولو جزئيا - عن غياب المخرج بيتر وير عن العمل، لأكثر من 12 عامًا.

وسئُل هوك عن سبب غياب مخرج فيلم «Dead Poet’s Society»، الذي من المقرر أن يحصل على جائزة الأوسكار الفخرية، عن ساحة الإخراج منذ العام 2010، فقال: «أعتقد أنه فقد الاهتمام بالأفلام، لأنني مقتنع أنه استمتع بالعمل في الإخراج عندما لم يكن عليه التعامل مع ممثلين يملون عليه ما يجب أن يقوم به، ولذلك أعتقد أن راسل كرو وجوني ديب هما السبب فيما حدث له».

ولعب كرو دور البطولة في فيلم «Master And Commander: The Far Side Of The World»، الذي أخرجه وير في العام 2003، ومن بعدها جرى اختيار ديب للعب دور البطولة في فيلم جديد مقتبس من فيلم Shantaram، لكن وير قرر الانسحاب من العمل قبل أن يبدأ في العام 2014، وفق «اليوم السابع».

وأعلن ناطق باسم شركة Warner Bros سبب انسحاب وير من العمل قائلًا: «قرر وير الانسحاب من إخراج الفيلم الجديد بسبب وجود بعض المشاكل مع الشركة والمنتجين المنفذين».

لم يعمل هوك مع وير منذ فيلم Dead Poet Society الذي طُرح العام 1989، وعندما سئل عن إمكانية التعاون في المستقبل، لم يرد هوك الإجابة عن الأمر، ولم يكشف عن سبب اعتقاده بأن الثنائي هما من وراء قرار وير بالابتعاد عن الإخراج لمدة 12 عامًا.