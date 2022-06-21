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الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني: «أنت بطلي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 12:55 مساء
الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني: «أنت بطلي»
الممثل الأميركي بن ستيلر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، 20 يونيو 2022 (أ ف ب)
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أعرب الممثل الأميركي بن ستيلر للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه إياه، الإثنين، في كييف، عن تقديره الجهد الذي يبذله منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال ستيلر، وهو سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، خلال لقائه زيلينسكي الذي كان يمارس مهنة التمثيل، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين «إنه لشرف عظيم لي.. أنت بطلي»، على ما أظهرت لقطات نشرتها الرئاسة الأوكرانية، وفق «فرانس برس».

وأضاف ستيلر البالغ 56 سنة «ما قمتم به والطريقة التي استنفرتم بها الشعب الأوكراني ومختلف بلدان العالم تشكل مصدر إلهام»، في إشارة إلى إطلالات زيلينسكي الكثيرة التي طالب خلالها العالم بتقديم دعم لبلاده.

وكان ستيلر زار قبل لقائه زيلينسكي منطقة إيربين الواقعة في ضواحي كييف والتي شهدت معارك عنيفة في بداية الحرب. وتشكل هذه المنطقة كذلك أقرب نقطة من العاصمة استطاع الجيش الروسي الوصول إليها.

وتوجه الممثل للرئيس بالقول «أشعر أن فهم حقيقة ما يدور في أوكرانيا من دون زيارتها أمر صعب»، مضيفا «كنت في إيربين هذا الصباح، وحجم الدمار الذي نراه عبر محطات التلفزة وفي مواقع التواصل مختلف عن الحجم الفعلي عندما نطلع عليه من قرب، ومن المهم أن تشعر بالأضرار المُسجلة وتتحدث عنها مع الناس».

التحدث عن الحرب
وشكر زيلينسكي بالإنجليزية الممثل الأميركي على زيارته، وأكد أن تذكير العالم بما يحدث في أوكرانيا «أمر مهم جدا» له.

وأضاف الرئيس الأوكراني «من الضروري لنا ألا ينسى الناس ما يحصل.. إن التحدث عن الحرب يوميا ليس مثيرا للاهتمام.. لكنه مهم جدا بالنسبة إلينا».

وتطرق الرجلان وهما يضحكان إلى اهتمامهما المشترك بالكوميديا.

وقال ستيلر المعروف بمشاركته في أفلام كوميدية من أمثال «نايت أت ذي ميوزيوم» و«ميت ذي بارنتس»، لزيلينسكي «تخليتَ عن مسيرة مهنية بارزة كممثل»، ليرد الرئيس «ليست بأهمية مسيرتك».

وكان زيلينسكي تولى قبل وصوله إلى سدة الرئاسة في أوكرانيا سنة 2019 بطولة أعمال أبرزها «سورفنت أوف بيبل» (خادم الشعب)، وهو مسلسل يتمحور موضوعه على أستاذ تاريخ ينجح في الوصول إلى رئاسة أوكرانيا.

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