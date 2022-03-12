دى كابريو يتبرع للمشردين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبرع النجم ليوناردو دي كابريو لمجموعة من المنظمات الإنسانية التي تساعد الأوكرانيين المشردين الذين تضرروا من الهجوم الروسي، حسب موقع «جاست جيرد».

ورفض المصدر الذي تحدث إلى الموقع كشف المبلغ المالي الذي تبرع به الممثل البالغ من العمر 47 عامًا، وفق «اليوم السابع».

وسلفًا، أعلنت الكاتبة البريطانية، جاي كاي رولينغ، استعدادها للتبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني، لمساعدة الأطفال المحاصرين في دور الأيتام في أوكرانيا، وأعادت مؤلفة سلسلة روايات «هاري بوتر» الشبابية الشهيرة، على «تويتر»، نشر نداء في هذا الصدد أطلقته مؤسسة لوموس التي شاركت في تأسيسها العام 2005، وفق «فرانس برس».

وتعمل المؤسسة حاليًا على جمع الأموال لتوفير الطعام ومستلزمات النظافة والأطقم الطبية للمتضررين من الأزمة الإنسانية.

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