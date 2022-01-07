ليوناردو دي كابريو يصبح شجرة استوائية

ليوناردو دي كابريو في هوليوود في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلن علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو، الخميس، إطلاق اسم الممثل ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية، اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون.

وسبق أن تعهد ليوناردو دي كابريو العمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب «فرانس برس».

وأعطى باحثو كيو (غرب لندن) وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.

وتندرج «Uvariopsis dicaprio» ضمن هذه الأنواع التي تراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس. واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.

وأعطيَت «Uvariopsis dicaprio» اسم الممثل الذي تعهد العام 2020 مع منظمة الحفظ (Re: wild) العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.

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وألغت الحكومة الكاميرونية قرار الموافقة أخيرا في أغسطس 2020، مما أرضى المدافعين عن البيئة الذين كانوا نبهوا إلى أن هذه الغابة البكر تضم رئيسيات مهددة بالانقراض.

وقال كبير الباحثين في فريق أفريقيا في كيو الدكتور مارتن تشيك «لقد أبدينا تقديرنا للدعم الذي وفره لنا ليو في حملة حماية إيبو العام الفائت، وارتأينا أن من المناسب أن نكرمه بهذه الطريقة، من خلال إطلاق اسمه على أحد الأنواع الفريدة في هذه الغابة».

وأضاف: «لو جرى منح امتياز قطع الأشجار، لكنا على الأرجح فقدنا هذا النوع بسبب استخراج الأخشاب وزراعة القطع والحرق التي عادة ما تأتي بعد امتيازات قطع الأشجار».

لكن «Uvariopsis dicaprio» عرضة أصلا لخطر الانقراض إذ أن الغابة التي توجد فيها لا تزال مهددة من خلال قطع الأشجار والتعدين وتحويل الأراضي إلى المزارع.