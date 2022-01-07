ليوناردو دي كابريو يصبح شجرة استوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 10:21 صباحا
ليوناردو دي كابريو في هوليوود في 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلن علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو، الخميس، إطلاق اسم الممثل ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية، اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون.

وسبق أن تعهد ليوناردو دي كابريو العمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب «فرانس برس».

وأعطى باحثو كيو (غرب لندن) وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.

وتندرج «Uvariopsis dicaprio» ضمن هذه الأنواع التي تراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس. واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.

وأعطيَت «Uvariopsis dicaprio» اسم الممثل الذي تعهد العام 2020 مع منظمة الحفظ (Re: wild) العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.

- دي كابريو ولورنس يوجهان رسالة احترام للعلماء عبر «دونت لوك أب»

وألغت الحكومة الكاميرونية قرار الموافقة أخيرا في أغسطس 2020، مما أرضى المدافعين عن البيئة الذين كانوا نبهوا إلى أن هذه الغابة البكر تضم رئيسيات مهددة بالانقراض.

وقال كبير الباحثين في فريق أفريقيا في كيو الدكتور مارتن تشيك «لقد أبدينا تقديرنا للدعم الذي وفره لنا ليو في حملة حماية إيبو العام الفائت، وارتأينا أن من المناسب أن نكرمه بهذه الطريقة، من خلال إطلاق اسمه على أحد الأنواع الفريدة في هذه الغابة».

وأضاف: «لو جرى منح امتياز قطع الأشجار، لكنا على الأرجح فقدنا هذا النوع بسبب استخراج الأخشاب وزراعة القطع والحرق التي عادة ما تأتي بعد امتيازات قطع الأشجار».

لكن «Uvariopsis dicaprio» عرضة أصلا لخطر الانقراض إذ أن الغابة التي توجد فيها لا تزال مهددة من خلال قطع الأشجار والتعدين وتحويل الأراضي إلى المزارع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمم سياسية ومعارك قضائية تُسخن المشهد التونسي
عربى
نجم المنتخب السابق يتساءل عن أسباب هبوط مستوى اللاعبين المهاريين
رياضة محلية
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010
رياضة عالمية
كوريا الشمالية توضح تفاصيل تجربتها الصاروخية الجديدة
دولى
«اعْقاب»!
وجهات نظر
التصوف النسوي
وجهات نظر
بعد رحيل ديزموند توتو
وجهات نظر
الكفاية الانتخابية
وجهات نظر
الزروق يسرد تجربته في السينما والمسرح والتلفزيون
ثقافة وفن
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»
رياضة محلية
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة اقتصادية ورخيصة الثمن قريبا بالأسواق العالمية