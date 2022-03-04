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«متروبوليتان» تلغي حفلات سوبرانو متعاطفة مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 مارس 2022, 05:00 مساء
«متروبوليتان» تلغي حفلات سوبرانو متعاطفة مع بوتين
السوبرانو الروسية آنا نتريبكو تغني خلال الاحتفال السابع والعشرين لتوزيع جوائز فيكتوار الموسيقية في فرنسا في 21 فبراير 2020 (أ ف ب)
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ألغيت مشاركة السوبرانو الروسية الشهيرة أنا نتريبكو، في كل الحفلات المقررة في دار أوبرا «متروبوليتان» (ميت أوبرا).

وأعلنت الدار العريقة في نيويورك ذلك رسميا، الخميس، في حق نتريبكو، التي تواجه انتقادات بسبب تعاطفها المفترض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشن حربا في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

بوتين 
قال الدار في بيان «بما أنها لم تمتثل لشروط (ميت) لتسحب دعمها الرسمي لفلاديمير بوتين الذي يشن حربا في أوكرانيا، انسحبت من حفلاتها المقبلة في (ميت) ضمن مسرحية (توراندوت) لبوتشيني في أبريل ومايو، و(دون كارلوس) لفيردي في الموسم المقبل».

وأشارت دار «متروبوليتان» إلى أن نتريبكو ستُستبدل بالسوبرا الأوكرانية ليودميلا موناستيرسكا في أوبرا «توراندوت».

ووصف مدير الدار الأميركية بيتر غلب انسحاب السوبرانو الروسية بأنه «خسارة فنية كبيرة للـ(ميت) وللأوبرا»، قائلا إن «أنّا هي من أعظم المغنيات في تاريخ (ميت)، لكن قتل بوتين لضحايا بريئة لم يترك أمامنا أي حل».

وأوضح غلب في رسالة إلكترونية لوكالة «فرانس برس» أنه «يصعب تصور سيناريو يلحظ عودة أنّا إلى ميت».

وكانت السوبرانو الشهيرة أعلنت الثلاثاء في بيان أنها ستنسحب من العروض الفنية «حتى إشعار آخر»، من دون تقديم توضيحات إضافية.

وكان مقررا أن تقدم نتريبكو الأربعاء عرضا في دار إلبه الفيلهارمونية في هامبورغ شمال ألمانيا، إلا أن الحفلة أرجئت حتى سبتمبر المقبل. كما كان مقررا أن تظهر السوبرانو في مارس على خشبة مسرح «لا سكالا» في ميلانو الإيطالية ثم في زوريخ السويسرية.

السوبرانو 
ظهرت السوبرانو (50 عاما) في أهم الأعمال الأوبرالية بينها «ريغوليتو» أو «لا ترافياتا» لفيردي، و«حرب وسلام» لبروكوفييف.

وهي أدت النشيد الأولمبي خلال افتتاح الأولمبياد الشتوي في مدينة سوتشي الروسية في فبراير 2014.

-أوركسترا ميونيخ تستغني عن المايسترو الروسي فاليري غيرغييف المؤيد لبوتين

وتصنف أنا نتريبكو أهم نجمة أوبرا في السنوات العشر الأخيرة. وهي قدمت عروضا إفرادية عدة في «ميت أوبرا» في نيويورك خلال حفلات كانت ممتلئة بالكامل بالمتفرجين.

أوكرانيا
بعد أسبوع على بدء الحرب في أوكرانيا، تتزايد الضغوط على الفنانين الروس للنأي بأنفسهم عن الرئيس فلاديمير بوتين، تحت طائلة نبذهم في الغرب واستبعادهم من مسارحه وأنشطته الثقافية والفنية.

واهتز عالم الموسيقى الكلاسيكية الثلاثاء بإعلان أوركسترا ميونيخ الفيلهارمونية الاستغناء عن قائد الأوركسترا الشهير فاليري غيرغييف المعروف بقربه من الكرملين.

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