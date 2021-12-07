عبدالرزاق قرنح يتسلم جائزة نوبل للآداب في لندن

عبد الرزاق قرنح في لندن، 8 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

تسلَّم عبدالرزاق قرنح، الإثنين، جائزة نوبل للآداب، أبرز مكافأة أدبية عالمية، تقديرا لمؤلفاته عن الهجرة والاستعمار، خلال مراسم في بريطانيا حيث يعيش الروائي المولود في زنجبار منذ أكثر من نصف قرن.

وبسبب القيود المتصلة بجائحة «كوفيد-19»، تُسلم جوائز نوبل للعلوم والآداب من دون مظاهر البذخ الاعتيادية، في بلدان إقامة الفائزين، للسنة الثانية على التوالي، وفق «فرانس برس».

وفي لندن، نال عبدالرزاق قرنح، ظهر الإثنين، جائزته وشهادة الفوز من السفيرة السويدية ميكايلا كوملين غرانيت، قبل بضعة أيام من مراسم تقام في مقر بلدية العاصمة السويدية ستوكهولم في العاشر من ديسمبر، ذكرى مولد ألفريد نوبل.

وقالت السفيرة السويدية للروائي الفائز «في الأوضاع العادية، كنت لتتسلم جائزتك من صاحب الجلالة ملك السويد. لكن هذا العام، الجائحة فرضت علينا إقامة احتفال عن بعد. وبما أنك غير قادر على التوجه إلى ستوكهولم، فإن ميداليتك وشهادتك لجائزة نوبل أُحضرتا اليوم إلى هنا».

أسلوب سردي «متعاطف»

وذكّرت السفيرة بأن لجنة نوبل منحت قرنح الجائزة تقديرا لسرده «المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات».

وظهر الروائي البريطاني التنزاني الأصل مرتاحا ومبتسما أمام المصورين، وارتدى بزة رسمية مع ربطة عنق ممسكا بالميدالية والشهادة. وشارك في المراسم أفراد من عائلته، إضافة إلى ناشرة أعماله منذ فترة طويلة أليكساندرا برينغل.

وأشادت لجنة تحكيم هذه الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، بتمسك قرنح «بالحقيقة وإحجامه عن التبسيط».

ويؤكد الروائي أنه سيستمر بعد فوزه بجائزة نوبل بالحديث صراحة عن مسائل طبعت مسيرته الأدبية ورؤيته للعالم. وهو قال «هذه طريقتي في الكلام، أنا لا أؤدي دورا بل أقول ما أفكر به».

- عبد الرزاق قرنح يتسلم جائزة نوبل للآداب في لندن

وينتقد قرنح تشدد الحكومات الأوروبية مع المهاجرين الآتين من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفا هذه السياسة بأنها قاسية وغير منطقية.

ونشرت روايته الأخيرة في العام 2020 تحت عنوان «آفترلايفز» وهو يتطرّق فيها إلى الاستعمار الألماني لأفريقيا.

وكانت 2021 سنة حافلة بالنجاحات للأدب الأفريقي، إذ حصد ثلاثة كتّاب أفارقة جوائز نوبل وبوكر وغونكور لهذا العام.