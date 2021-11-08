انطلاق «بانوراما الفيلم الأوروبي» 17 نوفمبر الجاري

بوستر الدورة الجديدة من بانوراما الفيلم الأوروبي (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق الدورة الرابعة عشرة من «بانوراما الفيلم الأوروبي» في الفترة من 17 وحتى 26 نوفمبر الجاري، حيث يعرض برنامج البانوراما في هذه الدورة أكثر من 45 فيلما مقسمة إلى 6 أقسام.

في قسم الأفلام الروائية الطويلة تقدم البانوراما مجموعة مختارة من أحدث الأفلام الأوروبية التي حازت على تقدير من المهرجانات العالمية المختلفة، ومنها الفيلم الذي يتسم بالكوميديا الرومانسية السوداء «أسوأ شخص في العالم» للمخرج يواكيم ترير، والفيلم الجريء للمخرج جاك أوديار بعنوان «باريس، المقاطعة الثالثة عشر»، وفيلم «جناح رقم 6» للمخرج يوهو كوشمانين، وهو معالجة لإحدى روايات الكاتبة روزا ليكسوم.

بينما يضم القسم الثاني «مخرجون صاعدون» وهو مخصص لتقديم تجارب للأفلام الروائية الطويلة الأولى ومنهم فيلم «لوزو» للمخرج ألِكس كاميليري ليعد أول فيلم من جمهورية مالطا يعرض في البانوراما.

والقسم الثالث، الأفلام التسجيلية والتي تتناول نطاقا واسعا من الموضوعات التي تعكس وضع عالمنا الراهن ومن ضمنهم فيلم «ماجالوف بلدة الأشباح» من إخراج ميجِل أنجل بلانك.

أما القسم الرابع هو «سينما كرزيستوف كيزلوسكي حيث تخصص البانوراما قسم العروض الاستعادية لعرض أعمال المخرج البولندي الرائد كرزيستوف كيزلوسكي الذي امتد مشواره الفني على مدار ثلاثين عاما، والذي أثرت لغته البصرية الساحرة في الجماهير ويعرض له «ثلاثية الألوان» (أزرق-أحمر-أبيض)، بالإضافة إلى «فيلم قصير عن الحب»، «فيلم قصير عن القتل»، و«الحياة المزدوجة لفرونيكا».

كما تم إضافة قسم جديد وهو الخامس في البانوراما «صور خارقة للطبيعة» وهو مخصص لمحبي السرديات البصرية ذات اللغة السينمائية غير المألوفة أو المرعبة، أو المستحيل حدوثها، حيث يركز القسم على صناع أفلام برعوا في تناول نوع معين من السينما وتخطوا عبر الحدود التقليدية للصناعة ومن أبرز أفلام القسم، «أسنان ثلجية» من إخراج لوسيل هادزيهاليلوفيتش وفيلم «الروح المقدسة» من إخراج شيما جارسيا إيبارا.

كما أضيف إلى البرنامج قسم الأفلام القصيرة وهو السادس والذي نتج عن الشراكة مع مهرجان «ليدن» ليتم عرض خمسة أفلام قصيرة للطلبة والتي عرضت بمهرجان «ليدن» بالمسابقة الرسمية.

وتقام العروض هذا العام في سينما زاوية بوسط البلد وسينما الزمالك إلى جانب بعض العروض بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية. تقام «بانوراما الفيلم الأوروبي» بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.