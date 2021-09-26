السجن لسارق لوحتي فان غوخ وهانز

صورة وزعها متحف غرونينغن في 30 مارس 2020 تظهر لوحة فينسنت فان غوخ التي سرقت في هولندا من متحف سينغر لارين المغلق على خلفية تفشي فيروس كورونا (أ ف ب)

أدين رجل بسرقة لوحتين لفنسنت فان غوخ وفرانز هالز من متحفين صغيرين، فيما لا يزال مكان هاتين اللوحتين مجهولًا.

وحكمت محكمة هولندية، الجمعة، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وفق «فرانس برس»>

وكان المتهم (59 عامًا) والذي عرّفت عنه وسائل الإعلام الهولندية بأنه نيلس م، أُوقف في أبريل في بارن (وسط) لسرقته سنة 2020 لوحة للرسام فان غوخ عائدة إلى سنة 1884 بعنوان «حديقة القسيس في نيونيين في الربيع» (أو اختصارًا «حديقة الربيع»)، وأخرى لهانز بعنوان «صبيّان يضحكان».

وقالت محكمة مقاطعة ليليستاد في نص الحكم الصادر عنها «مع هذه السرقات، لم يلحق هذا الرجل أذى فادحًا للمتاحف فحسب بل أيضًا للمجتمع وأفراد العامة حول العالم» لأنهم «لم يعودوا قادرين على تأمل اللوحات والتمتع برؤيتها».

وسُرقت لوحة فان غوخ ليل 30 مارس 2020 من متحف سينغر لارن على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من العاصمة الهولندية أمستردام، والذي كان مغلقًا بسبب تدابير مكافحة كوفيد-19. ويقع المتحف على مسافة عشرة كيلومترات من بارن حيث أوقف المشتبه به.

وتُقدّر قيمة اللوحة بمبلغ يراوح بين مليون يورو وستة ملايين، وفق الخبير الهولندي في الأعمال الفنية آرثر براند.

أما لوحة معلّم العصر الذهبي للرسام الهولندي فرانز هالز فسُرقت للمرة الثالثة بعد خمسة أشهر من سرقة لوحة فان غوخ، في متحف هوفيه فان ميفرو فان أيردن في ليردام.

وكانت اللوحة التي تمثل فتيين يضحكان وهما يحملان عبوة مشروب، قد سُرقت من المتحف عينه سنة 1988 و2011، وعُثر عليها بعد ثلاث سنوات للسرقة الأولى، وستة أشهر للثانية.

وأشاد الخبير الهولندي آرثر براند الملقب «إنديانا جونز عالم الفنون»، بهذا الحكم، مبديًا أمله في العثور قريبًا على اللوحتين اللتين يشارك في عمليات البحث عنهما.

وقال براند: «نعلم في أي أوساط يتم التداول بهما، ويكفي أن يتخذ شخص واحد القرار الصائب ويكشف عن نفسه».

