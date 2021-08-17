صدور عددين جديدين من مجلتي «الأمل» و«الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 01:24 مساء
الهيئة العامة للصحافة تصدر عدد جديد من مجلة «الليبية» للمرأة (بوابة الوسط)

صدر عن الهيئة العامة للصحافة مؤخرا العدد 424 للسنة السادسة والأربعين من مجلة «الأمل»، وهي مطبوعة شهرية مصورة للأطفال.

وتضمن العدد جملة من الموضوعات المعنية بثقافة الطفل، ومن هذه العناوين نقرأ سيناريو من إعداد عماد الجلاصي ورسوم الفنان محمد قجوم حمل عنوان «البحر .. كن صديقي»، وقصة «جلنار ومغزل الصوف» للكاتبة آمال اشتيوي ورسوم الفنان عبدالوهاب ساسي، وفي باب «شخصية من بلادي» خصصت المجلة مساحتها هذه عن الكاتب الراحل سليمان كشلاف، فيما نطالع موضوعا من إعداد ورسم الفنان محمد بلحاج حمل عنوان «لغز المدير المزيف»، وقصة مصورة بعنوان «يوم في البحر» من إعداد طاهر دويني، وعدد من الموضوعات الأخرى.

المرأة والمجتمع
وصدر عن الهيئة كذلك العدد الثاني من مجلة «الليبية» للسنة الثانية لشهر يوليو لعام 2021م، وهي مطبوعة شهرية تعني بشؤون المرأة والمجتمع، وتصدر واجهة الغلاف صورة الإعلامية راوية أبوخشيم التي خصتها المجلة بحوار حول مسيرتها وطموحها، كما أفردت الليبية صفحاتها للقاء مطول أجراه الفنان مراد إسكندر مع الفنان الكبير عبداللطيف حويل وحديث عن حياته وسيرته الفنية، ونقرأ في العدد استطلاعا أعدته الصحفية «نجاة الريشي» حول غلاء المعيشة وشح السيولة، كذلك إضاءات للكاتبة ابتسام عبد العزيز عن مدينة غدامس من منظور تاريخي، إضافة إلى الفقرات المعنية بالأزياء وأساسيات الديكور والتجميل والمطبخ، وجملة من المقالات والآراء لنخبة من الكتاب.

الهيئة العامة للصحافة تصدر عدد من مجلة «الأمل» للأطفال (بوابة الوسط)
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