هبة طوجي تطلق أولى أغنيات ألبومها «لحبيبي بغني» (فيديو)

الفنانة اللبنانية هبة طوجي في آخر حفلاتها (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي العام الجديد عبر إطلاقها أحدث أعمالها الغنائية «لحبيبي بغني»، من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحباني.

وتعد «لحبيبي بغني» أولى أغاني ألبوم هبة الجديد، المقرر طرحه خلال العام 2021، وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير الأستاذ منصور الرحباني كتبها منذ 23 عامًا، وفُقدت إلى أن وجدها أسامة أخيرًا، وقرر تقديمها للجمهور العربي تمهيدًا لإطلاق ألبوم هبة المنتظر، وتحمل في طياتها الكثير من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء والإرادة والحلم.

واختارت النجمة اللبنانية أغنية «لحبيبي بغني» لتكون أولى مفاجآت ألبوم 2021، الذي يحمل اسمها «هبة»، وتسعى خلاله لتقديم انطلاقة فنية مغايرة بالتجديد في المحتوى الموسيقي والغنائي عن ألبوماتها الماضية، بعد إطلاقها الأشهر الماضية سلسلة من الأغاني الجديدة المنفردة بشكل فيديو كليبات مصورة.

ومن جانبه، كشف أسامة الرحباني حكاية الأغنية، قائلًا: «من نحو 23 سنة، كتب والدي منصور قصيدة (لحبيبي بغني) ولحنتها أنا، ولكن لأسباب عدة بقيت هذه القصيدة مخبأة، ولكني في سنة 2000، أخذت لحنًا من مقطع في هذه القصيدة واستعنت به في مسرحية من المسرحيات الغنائية، ومن ثم فقدت القصيدة العام 2005، ومنذ نحو 6 أشهر، عثر عليها أخي غدي بين الأوراق في مكتبتنا الموسيقية، وأعدت تلحينها من جديد وغنتها هبة طوجي بعمق وبأداء وصوت رائعين».

ومن ناحية أخرى، ورغم صعوبة سنة 2020، عاشت هبة طوجي انتعاشة فنية غنية بالأعمال الغنائية، حيث أطلقت خلال العام عدة أغنيات مصورة، بدأتها بأغنيتها المصرية «طلعت يا محلا نورها»، وتبعتها بتجديد في الشكل الموسيقي عبر أغنية «روح يا قمر» وصولًا لأغنية «يمكن أحلى يفل»، وختامًا بأغنية «إذا رجع وقالي بحبك»، كما لفتت أنظار العالم بإحيائها كبرى حفلاتها الغنائية في فرنسا على مسرح الأوليمبيا في باريس بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني والفنان إبراهيم معلوف، التي هدفت لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.