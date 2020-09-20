«حظر تجول» ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:15 مساء
الممثلة المصرية إلهام شاهين بطلة فيلم «حظر تجول». (رويترز)

 أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجمعة، مشاركة فيلم «حظر تجول»، من تأليف وإخراج أمير رمسيس في دورته الثانية والأربعين التي تقام هذا العام، ليكون بذلك ثاني فيلم مصري ينافس في المسابقة الدولية للمهرجان.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، تدور الأحداث في خريف العام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن، لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للإفصاح عن سبب الجريمة، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي في بيان الجمعة: «جمهور القاهرة السينمائي يهتم دائما بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية، وهو تحد يخوضه فريق البرمجة كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية دوليا وقادرة على المنافسة وسط مجموعة مختارة بعناية من أهم أفلام العالم».

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق من هذا الشهر مشاركة الفيلم الوثائقي «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد في المسابقة الدولية، ونقل الموقع الرسمي للمهرجان عن المخرج أمير رمسيس قوله: «مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة الفيلم».

وأضاف: «فيلم حظر تجول صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري»، وكانت المشاركة السابقة لرمسيس «41 عاما» في مهرجان القاهرة السينمائي العام 2005 حين نافس فيلمه «آخر الدنيا» في المسابقة العربية.

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