فتح باب تقديم المشاريع لـ«منطلق الجونة السينمائي» مجددًا

من فعاليات منطلق الجونة السينمائي العام 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

وفقًا للمواعيد الجديدة للدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي»، التي تم تحديدها بناء على ظروف انتشار جائحة «كورونا»، فقد قرر المهرجان فتح باب تقديم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائي مجددا.

يمكن لصناع الأفلام التقدم بمشاريعهم حتى الـ9 من يوليو 2020. بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في الـ10 من يوليو 2020.

يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام والوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان.

سيتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 15 أغسطس 2020.

المشاريع المختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليا.

يحصل كل من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية. علاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار أميركي.

مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته الإمكانات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإلكتروني «أونلاين»، خصوصا تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة. لكن الأولوية القصوى للمهرجان تظل متمثلة في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

ستقام الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر 2020.