سعاد ماسي تترشح لجوائز «Songlines» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 05:04 مساء
الفنانة الجزائرية سعاد ماسي (خاص لـ بوابة الوسط)

ترشحت الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لجائزة أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا العام 2020 ضمن جوائز «Songlines Music Awards» العالمية.

ووقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة البريطانية العالمية في لندن على ألبوم سعاد الجديد «أمنية» لتترشح به للمنافسة على الجوائز، العام الجاري على مستوى القارة الأفريقية لتكون بذلك الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن أفريقيا لهذا العام، في جوائز «Songlines» الموسيقية السنوية، إحدى أشهر الجوائز الموسيقية على مستوى العالم، وفق بيان.

وطرحت سعاد في ألبوم «أمنية» 10 أغنيات، بين اللغتين العربية والفرنسية، منها «سلام» و«راني نتعلم» و«بان كل شي»، والأغنية الفرنسية «Pays Natal» أو «الوطن الأم»، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق «المتكلمون».

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