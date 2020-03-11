«سلام» يشارك في مهرجان «سينما السلام» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 02:48 مساء
بوستر الفيلم القصير «سلام» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك الفيلم القصير «سلام» للمخرجة زين دريعي في فعاليات النسخة العشرين من مهرجان «سينما السلام» (10- 15 مارس)، التي ستقام في تونس.

ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 13 مارس الساعة 3.30 مساءً (غرينتش+1) بقاعة سينما الريو.

«سينما السلام» هو مهرجان مستقل، يقيمه نادي سينما تونس سنويا برعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما منذ العام 2000، يخلق مساحة للسينما البديلة وعشاق السينما في العاصمة تونس.

ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام يتراوح عددها بين سبعة إلى أربعة عشر فيلما، ويلي العروض مناقشات مع صناع الأفلام.

وانطلق الفيلم في جولة عروض في الوطن العربي، إذ شارك أخيرا في مهرجان «السودان للسينما المستقلة»، ومن المنتظر مشاركته في مهرجان «حيفا المستقل للأفلام» بفلسطين، وكان الفيلم قد بدأت عروضه في الدول العربية بالدورة الثانية من مهرجان «الجونة السينمائي»، حيث حصل على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، كما عُرض ضمن فعاليات مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، بينما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول «سلام» التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أما بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار.

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