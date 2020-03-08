انطلاق مهرجان ربيع 2020 للتعايش السلمي

رئيس الهيئة العامة للاعلام والثقافة جمعة الفاخري بمهرجان ربيع 2020 (فيسبوك)

انطلق، الخميس، فعاليات مهرجان ربيع 2020، للتعايش السلمي، بمدينة بنغازي، بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة جمعة الفاخري.

حضر افتتاح الفعاليات مؤسسة قوَّة الربيع الجهة المنظمة الحدث، وبعض نشطاء مؤسسات المجتمع المدني، وأبناء من الجاليات العربية والأجنبية في ليبيا، وعدد من الرسميّين والمثقفين والإعلاميين، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وشهد المهرجان عروضًا فلكلورية لأبناء الجاليات المقيمين في بنغازي، وعروضًا للأزياء والفنون التعبيرية، والرقصات الشعبية، ونظم الحفل بالمسرح الشعبي بنغازي.

انطلاق مهرجان ربيع 2020 للتعايش السلمي (فيسبوك)