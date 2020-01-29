حفل توقيع وندوة ثقافية ليبية بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 01:31 مساء
حفل توقيع وندوة ثقافية ليبية بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

شارك الوفد الليبي عن الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، بحضور رئيس الهيئة جمعة الفاخري، في ندوة وحفل توقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووقع القاص والشاعر عبدالله عبدالباري آخر إصداراته «رهينة الوطن وأنا ليبيا» بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وشارك في الندوة كل من النقاد سليمان زيدان، وأستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة طبرق، حنان الصغير، والشاعرة رحاب شنيب، وأستاذ الأدب والنقد بكلية التربية جامعة عين شمس حسام عقل، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

أدارت الندوة كل من زينب أبو سنة وغادة صلاح الدين، وحضر الحفل والندوة لفيفٌ من أعضاء الجالية الليبية بمصر، وعددٌ من المتتبعين للشأن الثقافي الليبي.

وتشارك الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية، في معرض القاهرة للكتاب، الدورة «51» الذي انطلقت فعالياته في 22 يناير الجاري، بجناح للعرض والبيع، يتضمن 106 كتاب، معظمها جديدة لمجموعة من الكتاب الليبييبن، ويضم الوفد الليبي المشارك رئيس الهيئة جمعة الفاخري وعددًا من الكتاب والشعراء والإعلاميين.

حفل توقيع وندوة ثقافية ليبية بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)
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