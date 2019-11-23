أندرو محسن: «التأهيل للأوسكار» أكسب جائزة سينما الغد قيمة كبرى

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 23 نوفمبر 2019, 02:53 مساء
أندرو محسن مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة بهرجان «القاهرة السينمائي (الإنترنت)

قال الناقد أندرو محسن، مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، إن وجود مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» ضمن قائمة المهرجانات الكبرى، التي تؤهل الفيلم القصير الفائز في مسابقتها للأوسكار، هو إضافة شديدة الأهمية ويمنح قيمة كبرى لجائزة مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، خصوصا أن «القاهرة السينمائي» سيصبح الوحيد في مهرجانات شمال أفريقيا الذي يمنح هذه الفرصة.

وأكد محسن أن هذا الاختيار سيحمل إدارة المسابقة مسؤولية أكبر في الاختيار، نظرا إلى توجه أعين المزيد من صناع الأفلام القصيرة للمسابقة في الدورات التالية، وهو ما سيزيد من المنافسة وسيضيف المزيد من الأفلام المميزة لمسابقة سينما الغد.

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وأعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الذي يتواصل في العاصمة المصرية حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، صباح الجمعة، اعتماده من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدءا من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر ٢٠٢٠.

وبناءً على ذلك الاعتماد ينضم «القاهرة» إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلا للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة إلى عرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.

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