بالصور: نجوم الفن في افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي»

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

شهدت سينما «زاوية» بشارع عماد الدين (وسط القاهرة) مساء الثلاثاء، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من «بانوراما الفيلم الأوروبي»، التي تنطلق عروضها الأربعاء وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، ويعرض خلالها أكثر من 75 فيلما، من إنتاج أكبر شركات الإنتاج الأوروبية.

استقبلت الحضور المخرجة ماريان خوري، مؤسس البانوراما، بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور، من بينهم لبلبة ومحمد فراج وبسنت شوقي ورمزي لينر وثراء جبيل ومحمد حاتم وروزالين البيه وعمرو عابد، والمخرجون أحمد خالد وشريف البنداري وهالة خليل.

وعقب الافتتاح شاهد الجمهور عرض فيلم «نأسف لأنك لم تجدنا» للمخرج كن لوتش، وهو من بطولة كريس هيتش ودبي هانيوود وريس ستون.

وعرض الفيلم في إطار المسابقة الرسمية بمهرجان «كان السينمائي الدولي» 2019، كما عرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» 2019 وعرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان «سيدني السينمائي» 2019.

تضم البانوراما هذا العام ثمانية أقسام بإضافة قسم جديد هو «هنا وهناك» أفلام «بلا حدود»، وهو ما تعتبره إدارة البانوراما مفاجأة هذا العام لجمهورها، بالإضافة إلى سبعة أقسام من الدورات السابقة، وهي «الأفلام الروائية الطويلة»، و«مخرجون صاعدون»، و«الأفلام التسجيلية»، و«علامات سينمائية»، و«أفلام الأسرة والطفل»، و«سينما أنياس فاردا» الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية، التي قدمتها الراحلة أنياس «فاردا»، بالإضافة إلى قسم «عروض خاصة»، الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما 75 فيلما.

بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي تقيمه شركة «أفلام مصر العالمية - يوسف شاهين» وتنظمه سينما «زاوية»، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس افتتاح «بانوراما الفيلم الأوروبي» (تصوير: مصطفى مرتضى)