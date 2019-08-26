«الجونة السينمائي» يكرم محمد هنيدي ومي مصري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 26 أغسطس 2019, 05:21 مساء
تكريـم محمد هنيدي خلال الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الفنانة المصرية بشرى منح الفنان المصري محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي خلال الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي». 

وأشارت بشرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الإثنين للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة، إلى أن اللجنة الاستشارية وافقت بإجماع على مقترح المهندس نجيب ساويرس بتكريم محمد هنيدي. 

وأضافت: «هذا العام سوف يتم تكريم 3 شخصيات، سوف يتم الإعلان عن اثنين منهم حاليًا، أولهم النجم الكوميدي محمد هنيدي، رائد مدرسة الكوميديا لجيله من الشباب، والتكريم لدينا ليس مرتبطًا بعمر معين، فالغرض من التكريم هو أن نقول لهذا الفنان شكرًا».

أما الاسم الثاني من المكرمين فأعلن عنه انتشال التميمي مدير المهرجان، قائلًا «الاسم الثاني لدينا هو المخرجة الفلسطينية - اللبنانية مي المصري، نحن مهرجان دولي موجود في المنطقة العربية، وتعتمد هويته على التوازن بين الجوانب المصرية، والعربية، والدولية».

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