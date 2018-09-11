فيلم عن فتيان كهف تايلاند في نوفمبر

صورة وزّعتها البحرية التايلاندية تظهر عملية إنقاذ الفتيان من الكهف (أ ف ب)

يصدر إلى صالات العرض في نوفمبر فيلم عن قصة الفتيان الذين علقوا مع مدرّبهم في كهف في تايلاند أغرقه المطر، قبل أن تخرجهم منه فرق الإنقاذ.

وقالت مسؤولة الإنتاج كاترينا غروس، الثلاثاء، إن الأموال اللازمة قد جُمعت بالكامل، وإن الفيلم قيد الكتابة، وأضافت أن المخرج التايلاندي من أصل إيرلندي توم وولر قدّم مشروع الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأنشئت صفحة للفيلم على موقع «فيسبوك»، ومن المقرّر أن يكون اسمه «ذي كايف» أو الكهف.

وأثار إنتاج فيلم عن هذه القصة اهتمامًا في هوليوود، لكن الأمر سيكون في نهاية المطاف من نصيب شركة «وورين بيكتشرز» التايلاندية التي أسسها توم وولر.

وصار فتيان الكهف ومدرّبهم لكرة القدم أبطالًا في تايلاند بعد أن نجحوا في الصمود لأكثر من أسبوعين إلى حين تمكنّت فرق الإنقاذ من إخراجهم سالمين.

وشارك في عملية الإنقاذ خبراء وغطاسون وعسكريون من تايلاند ودول عدة غربية وآسيوية.