نيران الاحتلال تقتل فلسطينية في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، استشهاد فلسطينية تبلغ من العمر 19 عامًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية.



وزعم بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن «مركبة فلسطينية اقتربت من جنوده خلال نشاط أمني في بلدة بيتونيا، طلب الجنود من المركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم إطلاق النار على المركبة، وعرف أن هناك إصابة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن «الفتاة سناء الطل (19 عامًا) استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا».

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وحسب مصادر أمنية فلسطينية، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة أشخاص خلال العملية.



وينفذ الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عمليات دهم واعتقال في مختلف المدن الفلسطينية وتصاعدت وتيرتها منذ شهر مارس الماضي، عقب تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وقال شاهد عيان إن السيارة التي تواجدت فيها الفتاة تعرضت لإطلاق نار كثيف، بعد أن تفاجأ مَن بداخلها بالجيش، وقال بكر عرموش لـ وكالة فرانس برس: «لم تكن هناك حادثة دهس والجيش أطلق النار على المركبة عشوائيًا».