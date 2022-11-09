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المرصد: غارة تستهدف قافلة لمقاتلين موالين لإيران شرق سورية توقع 15 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 09:53 مساء
المرصد: غارة تستهدف قافلة لمقاتلين موالين لإيران شرق سورية توقع 15 قتيلاً
انفجار في إدلب. (الإنترنت)
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استهدف قصف جوي ليل الثلاثاء الأربعاء قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين لإيران بعد عبورها من العراق إلى شرق سورية، ما أودى بحياة 14 شخصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد هذه المنطقة الحدودية من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سورية، وبينها فصائل عراقية. وقد تعرضت على مر السنوات شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما أعلنت عنه واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل، وفق «فرانس برس».

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن القصف الجوي استهدف منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء «شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط» في ريف البوكمال، المدينة الحدودية في أقصى شرق دير الزور.

القصف يودى بحياة 14 شخصاً
وأشار إلى أن القصف أودى بحياة 14 شخصاً، غالبيتهم من المقاتلين الموالين لإيران من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. ونفى مسؤول في حرس الحدود العراقي سقوط ضحايا.

وقال إن الضربات استهدفت في سورية «قافلة مؤلفة من 22 شاحنة قادمة من إيران وفي طريقها إلى لبنان عبر العراق». وأضاف أن «عشر شاحنات منها تعرضت للقصف بعدما عبرت الحدود إلى الجانب السوري»، وقد اقترحت أربعة منها تماماً.  وأشار إلى أن سائقي الشاحنات تمكنوا من النجاة. ولم يتمكن المرصد ولا المسؤول العراقي من تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه على الفور.

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وبدوره، قال مدير موقع «دير الزور 24»، الذي يوثق الأوضاع في المحافظة الشرقية، عمر أبو ليلى لفرانس برس أن الضربات استهدفت أكثر من نقطة حدودية، بينها تلك التي يشرف عليها فصائل عراقية. ورجح أبو ليلى أن القافلة كانت أيضاً «محملة بالسلاح»، كما رجح أن تكون إسرائيل شنت الضربات.

وقال التحالف الدولي بقيادة واشنطن إنه لم تشن أي من الدول الأعضاء فيه، وبينهم الولايات المتحدة، الغارة.

 منطقة توتر
وتسيطر قوات النظام السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات، إلا أن تلك المنطقة تُعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سورية.

ويقدّر المرصد السوري وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مروراً بالميادين.

وتعد هذه المنطقة الحدودية طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولحزب الله اللبناني كما المجموعات الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين. كما تستخدم أيضاً لنقل البضائع على أنواعها بين العراق وسورية.

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