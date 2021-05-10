سورية: مقتل 7 جنود من الجيش السوري في انفجار لغم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 01:36 مساء
انفجار في إدلب. (الإنترنت)

قتل سبعة جنود على الأقل من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها، الإثنين، في انفجار ألغام زرعها تنظيم «داعش» في البادية في وسط سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، لوكالة «فرانس برس».

ومنذ إعلان القضاء على خلافته قبل حوالى عامين وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم «داعش» إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور عند الحدود مع العراق؛ حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وأفاد المرصد الإثنين عن «مقتل سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 18 آخرين بجروح جراء انفجار لغمين على الأقل زرعهما عناصر التنظيم أثناء مرور قوة عسكرية» في منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي.

ومع ازدياد هجمات تنظيم «داعش» في الآونة الأخيرة ضد قوات النظام، تحولت البادية مسرحا لاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعما للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم.

ووثق المرصد منذ مارس 2019 مقتل أكثر من 1400 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلا عن أكثر من 930 متطرفا جراء الهجمات والمعارك في البادية.

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