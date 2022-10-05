مقتل فلسطيني خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني الأربعاء خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث كثف الجيش عملياته في الأشهر الأخيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وكتبت الوزارة «استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل، 21 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقتها عليه قوات الاحتلال في دير الحطب» قرب نابلس. وقالت الوزارة إن شخصين آخرين أصيبا بجروح في الكتف، بحسب «فرانس برس».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت السبت الماضي مقتل فلسطيني يبلغ 18 عامًا قتل، السبت، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بالضفة الغربية المحتلة على الحدود مع القدس الشرقية. وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إن فايز خالد دمدوم توفي متأثرًا بجروح خطرة بعد إصابته «بالرصاص الحي» في رقبته بنيران «الاحتلال» الإسرائيلي في العيزرية.

تشييع الطفل ريان سليمان

والجمعة الماضي، شُيِّع جثمان الطفل ريان سليمان، البالغ من العمر سبع سنوات، الذي تُوفي الخميس الماضي خلال تنفيذ جيش الاحتلال عملية في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعت واشنطن إلى إجراء تحقيق «فوري» في ظروف وفاته.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيردانت باتيل، إن الولايات المتحدة «تؤيد إجراء تحقيق فوري ومعمق في الظروف المحيطة بوفاة الطفل»، حسب وكالة «فرانس برس». ولُف جثمان الطفل ريان سليمان بكوفية فلسطينية، وتجمع المئات في موكب جنازته في بلدة تقوع، في جنوب الضفة الغربية.