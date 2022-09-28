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ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 11:41 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين
آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية، 28 سبتمبر 2022. (وكالة معا)
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قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، صباح الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «عبدالرحمن فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة، هم شهداء العدوان الإسرائيلي» في جنين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، صباح الأربعاء، وحاصر منزل عائلة رعد حازم قبل أن يستهدفه بصاروخ مضاد للدروع خلال محاولة اعتقال شقيقه عبدالرحمن حازم. و«يتهم جيش الاحتلال شقيق الشهيد رعد حازم بأنه أطلق النار على معدات هندسية تابع للجيش في منطقة حاجز الجلمة قبل أسبوعين»، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

إدانة التصعيد الإسرائيلي
وبينت وزارة الصحة تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر (بوضع حرج)، وإصابة بالأطراف السفلية، وإصابة باليد، خلال الاشتباكات في المخيم. وأكد مستشفى ابن سينا في جنين وصول إصابتين جديدتين إحداهما بقشط في الصدر والثانية بالفخذ والرقبة.

وقال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب لوكالة «فرانس برس» إن «قوات الاحتلال تواصل استهداف مدينة جنين ومخيمها، واليوم هاجمت المخيم بأعداد كبيرة، وأطلقت صاروخًا باتجاه منزل عائلة الحازم». من جهته، أعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص «اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة». 

وأوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان أن «إسرائيل ما تزال دولة خارجة على القانون الدولي، وإسرائيل والولايات المتحدة الاميركية فقدتا مصداقيتيهما من خلال مطالبتهما بالهدوء والحفاظ على الاستقرار (فيما تمارس إسرائيل) على أرض الواقع كل أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

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