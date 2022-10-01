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مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 04:52 مساء
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيا يبلغ 18 عاما قتل السبت في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بالضفة الغربية المحتلة على الحدود مع القدس الشرقية.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان إن فايز خالد دمدوم توفي متأثرا بجروح خطرة بعد إصابته «بالرصاص الحي» في رقبته بنيران «الاحتلال» الاسرائيلي في العيزرية. وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن «أعمال شغب» وقعت وتم خلالها «تحييد مهاجم»، بحسب «فرانس برس».

تشييع الطفل ريان سليمان
شُيع الجمعة جثمان الطفل ريان سليمان، البالغ من العمر سبع سنوات، الذي تُوفي الخميس في حين كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعت واشنطن إلى إجراء تحقيق «فوري» في ظروف وفاته.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيردانت باتيل، إن الولايات المتحدة «تؤيد إجراء تحقيق فوري ومعمق في الظروف المحيطة بوفاة الطفل»، حسب وكالة «فرانس برس». لُف جثمان الطفل ريان سليمان بكوفية فلسطينية، وتجمع المئات في موكب جنازته في بلدة تقوع، في جنوب الضفة الغربية.

الطفل قتل خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال
وقال محمد سليمان ابن عم الطفل ريان لوكالة «فرانس برس»، خلال وجوده مع والد الطفل في مستشفى بيت جالا «إن عددا من جنود الجيش الاسرائيلي دخلوا (الخميس) بيت عائلة الطفل ريان ... كان ريان عائدًا من المدرسة ولدى رؤيته للجنود أمام بيتهم ركض خائفا وهرب ووقع أرضا»، من دون مزيد من التفاصيل. وحول مستشفى بيت جالا جثمانه الخميس للتشريح في معهد التشريح الشرعي في أبو ديس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن «ريان ياسر سليمان استُشهد إثر سقوطه من مبنى، خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي» في تقوع.

مقتل شاب وإصابة تسعة آخرين
قُتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية صباح الأربعاء الماضي، في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة فيما أصيب آخرون بجروح على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية «مقتل شاب وإصابة تسعة آخرين، وصفت جراح إثنين منهما بالخطرة». وأوضح مسؤول في محافظة جنين أن الشاب القتيل هو عبدالرحمن حازم شقيق رعد حازم منفذ هجوم في تل أبيب في أبريل الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

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