المغرب يقاطع قمة «تيكاد 8» في تونس لمشاركة زعيم «البوليساريو»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي «تيكاد»، التي تنعقد بتونس يومي السبت والأحد المقبلين، واستدعاء السفير لدى تونس للتشاور، وذلك لمشاركة زعيم جبهة «البوليساريو»، إبراهيم غالي.

ووجهت وزارة الخارجية المغربية انتقادات حادة لتونس، واصفة موقفها بـ«التوجه العدائي»، لافتة إلى أنها، وعلى عكس رأي اليابان، قررت دعوة جبهة «البوليساريو» للمشاركة في المنتدى، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ووصفت الخارجية، استقبال رئيس تونس قيس سعيد لـ«غالي»، بأنه «عمل خطير وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي».

وعادت وأشارت الوزارة إلى أن قرار عدم المشاركة «لا يؤثر على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين».