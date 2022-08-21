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مدعي المحكمة الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم في زيارة تستمر 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 04:18 مساء
مدعي المحكمة الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم في زيارة تستمر 5 أيام
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مقر المحكمة في لاهاي. (أ ف ب)
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وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى الخرطوم في وقت متأخر من السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة: «وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلى 25 أغسطس». وأضافت أن كريم سيعقد عددًا من اللقاءات مع «كبار المسؤولين في الدولة، وسيقوم بزيارة إلى دارفور»، وفق «فرانس برس».

ارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية 
وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.

واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد الحكومة المركزية احتجاجًا على تهميش الإقليم سياسيًا واقتصادياً. ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية التي أطاحها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عندما نفذ انقلاباً عسكرياً في 25 أكتوبر من العام الماضي.

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وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير: «إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان».

إيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور
وأضاف أن مكتبه اضطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرًا أيضًا إلى أن «عديد المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان». وقتل في نزاع دارفور ووفق للأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2.5 مليون عن منازلهم .

ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الإقليم، لكن مجموعة رئيسية هي «حركة تحرير السودان»، بزعامة عبد الواحد نور، لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر 2020 .

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