خفر السواحل التونسي ينقذ 255 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الأحد، إنقاذ 255 مهاجرًا غير قانوني في ليلة واحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 255 مجتازًا».

وأوضح أن من بين المهاجرين 170 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين، مشيرًا إلى ضبط مبلغ مالي من العملية الأجنبية مع المهاجرين، دون أن يحدد قيمته.

وأضاف البيان أن السلطات الأمنية في محافظة سوسة شرق تونس تمكنت، الجمعة، من «ضبط خمسة أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة».

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وأعلن خفر السواحل التونسي في 18 يوليو الماضي، إنقاذ 455 مهاجرًا غير قانوني في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.

تزايد محاولات الهجرة إلى إيطاليا

مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من جانب تونسيين وآخرين من أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية. وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسًا من تونس وليبيا.

ومنذ مطلع العام 2022 وإلى حدود 22 يوليو وصل 34 ألف شخص بحرًا إلى إيطاليا مقابل 25.500 في نفس الفترة من العام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية، وفق «فرانس برس».