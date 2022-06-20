خفر السواحل التونسي ينتشل جثث أربعة مهاجرين متحللة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول أمني الإثنين إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث أربعة مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد.

وأضاف أن الجثث التي انتشلت في الصخيرة يوم الأحد متحللة. وفي الأشهر القليلة الماضية، غرق عشرات قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بعبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة، وكثير منهم فروا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

61 تونسيا يصلون جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وفي 14 يونيو وصل إلى جزيرة لامبيدوزا، 61 تونسيا، بينهم قاصر تبلغ من العمر 12 عاما، كانوا على متن قارب صيد أزرق طوله 10 أمتار انطلق من جرجيس، حسبما أفادت مصادر محلية بالجزيرة جنوب صقلية.

- 29 مهاجرا بينهم تونسيون يصلون إلى إيطاليا بعد أيام من توقف التدفقات

- بينهم قاصر.. وصول 61 مهاجرا تونسيا إلى لامبيدوزا الإيطالية

وجرى اعتراض قارب الصيد على بعد 2.4 ميل قبالة ساحل لامبيدوزا بواسطة زورق دورية تابع للشرطة، وفق ما نقلت وكالة «آكي». ونُقل المهاجرون إلى نقطة ساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يتواجد فيها 444 شخصا، بعد إجراء فحص طبي أولي.

توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي 12 مارس الماضي، وصل 29 مهاجرًا بينهم تونسيون إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، بعد عدة أيام من توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر أمنية قولها إن المهاجرين وصلوا في مجموعتين، الأولى مكونة من 14 شخصًا، من بينهم امرأتان والعديد من القصّر، وتمكنت من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر