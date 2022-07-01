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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق «مستقل» حول مقتل متظاهرين في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 07:25 مساء
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق «مستقل» حول مقتل متظاهرين في السودان
مظاهرة في السودان، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة، عن قلقها حيال مقتل تسعة متظاهرين على الأقل، بينهم طفل، بأيدي قوات الأمن في السودان، مطالبة بـ«تحقيق مستقل».

وقالت ميشيل باشليه في بيان «أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشددت على أن «من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم (معرفة) الحقيقة و(إحقاق) العدالة و(الحصول على) تعويض».

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وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية. وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد منذ الانقلاب، لكن أمس كان أكثر الأيام دموية مع وقوع قتلى.

ودعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم «مليونية زلزال 30 يونيو». فيما طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بريتيس السلطات، الثلاثاء، الماضي بتجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات.

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