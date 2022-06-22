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تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 10:46 مساء
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يسار) في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة. (أ ف ب)
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قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بزيارته الرسمية الأولى لتركيا، وأكد البلدان عزمهما على «تعزيز التعاون» بعد تسع سنوات من الخلافات بدأت مع الربيع العربي، وفاقمها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضيفه في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث عقدا محادثات. وذكر بيان مشترك أن الاجتماع تم «في جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين»، وفق «فرانس برس».

تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية
وأكد بن سلمان وإردوغان «بأقوى صورة عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية».

وأضاف أن الجانبين ناقشا «تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية»، وكذلك «تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة»، لكنهما لم يعلنا عن صفقات ملموسة.

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كما جاء في البيان «اتفق الجانبان بخصوص تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما في مجالات التعاون الدفاعي بشكل يخدم مصالح البلدين ويسهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة».

وتعد الزيارة الفصل الثاني في المصالحة بين البلدين إثر الأزمة التي تلت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

مستوى العلاقات بين  تركيا والمملكة السعودية
وكان إردوغان قال الجمعة، لدى تأكيده زيارة الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، «بإذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات» بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

حصل الفصل الأول من المصالحة في نهاية أبريل عندما زار إردوغان، الذي يخوض انتخابات رئاسية السنة المقبلة وعليه إنهاض اقتصاد يواجه صعوبات جمة في بلاده، السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل «تطوير» العلاقات بين البلدين.

وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، قرر القضاء التركي حفظ قضية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي، كاتب المقالات في جريدة «واشنطن بوست» الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول التي قصدها للحصول على وثائق لزواجه من خطيبته التركية.

وأحالت أنقرة الملف إلى السلطات السعودية بعدما وجهت اتهامات مبطنة لهذه السلطات بتنفيذ الجريمة. وفتح حفظ القضية المجال أمام التقارب مع الرياض.

مثل المتسولين
يرى سونر كاغابتاي من معهد «واشنطن إنستيتوت فور نير إيست بوليسي» (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، أن «هذه الزيارة هي بين الأهم إلى أنقرة منذ قرابة عقد من الزمن».

ويشير إلى أن الخلاف بين الرياض وأنقرة يعود إلى العام 2013 عندما دعم الرئيس إردوغان الرئيس المصري محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأسهم الحصار الذي فرضته السعودية على قطر، حليفة تركيا، لمدة ثلاث سنوات ومن ثم قضية خاشقجي في السنة التالية في تسميم العلاقات بين أنقرة والرياض.

في تلك الفترة، اتهم الرئيس التركي «أعلى المستويات» في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي سعوديين قدموا من السعودية.

تطبيع العلاقات مع قوى إقليمية
ويكثف إردوغان المبادرات لتطبيع العلاقات مع قوى إقليمية، بينها السعودية وإسرائيل والإمارات، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يونيو 2023، وفي وقت يقضي التضخم على قدرة الأتراك الشرائية.

ويقول كاغابتاي: «إردوغان وضع كبرياءه جانبًا... فهو لديه هدف وحيد وهو الفوز بالانتخابات المقبلة»، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي الذي زار الإمارات في منتصف فبراير «يسعى بشتى الطرق إلى استقطاب استثمارات خليجية». 

بعد عقدين على رأس الدولة، يواجه الرئيس التركي تراجعًا كبيرًا في قيمة الليرة التركية (-44% أمام الدولار في 2021 و-23% منذ مطلع يناير) وتضخمًا بلغ 73.5% بمعدل سنوي في مايو، ما أثر كثيرًا على القدرة الشرائية للأتراك، ويلقي بظلال الشك على احتمال إعادة انتخابه، بحسب استطلاعات الرأي.

وقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو: «أحلتم ملف (خاشقجي) إلى السعودية في مقابل المال مثل المتسولين».

 

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