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بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 04:09 مساء
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
من استقبال إردوغان لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، 22 يونيو 2022. (صورة من فيديو)
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وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى أنقرة الأربعاء، في أول زيارة رسمية له لتركيا بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، على ما أفاد مسؤول تركي كبير وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بن سلمان، بعد تسع سنوات من الخلافات بدأت مع الربيع العربي وفاقمها اغتيال الصحفي السعودي في إسطنبول، علما بأن إردوغان زار المملكة أواخر أبريل، وفق «فرانس برس».

- ولي العهد السعودي يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي

وقال إردوغان عند تأكيده زيارة الأمير محمد «بإذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية». وكان الفصل الأول من المصالحة حصل في نهاية أبريل، عندما زار إردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقبل ثلاثة أسابيع على ذلك، قرر القضاء التركي حفظ قضية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي كاتب المقالات في جريدة «واشنطن بوست»، الذي قتل في أكتوبر العام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، التي توجه إليها للحصول على الوثائق الضرورية لزواجه من خطيبته التركية.

وأحالت أنقرة هذا الملف على السلطات السعودية ما فتح المجال أمام تقارب مع الرياض. كما تأتي تلك الزيارة في إطار جولة إقليمية شملت مصر والأردن. ولم يكشف عن برنامج الزيارة بعد إلا أن اتفاقات عدة ستوقع على ما أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس»، لم تفصح عن اسمه.

من استقبال إردوغان لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، 22 يونيو 2022. (صورة من فيديو)
من استقبال إردوغان لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، 22 يونيو 2022. (صورة من فيديو)
من استقبال إردوغان لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، 22 يونيو 2022. (صورة من فيديو)
من استقبال إردوغان لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، 22 يونيو 2022. (صورة من فيديو)
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