الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الكويت، الأربعاء، سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب «مخالفات» للقوانين في البلاد، بينها نشر «أخبار كادبة».

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان، إن وزير الإعلام «اتخذ هذه الإجراءات تطبيقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والتزامًا بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية»، بحسب «فرانس برس».

صحف إلكترونية وقنوات فضائية

ونقل البيان عن الناطقة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، قولها إن وسائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة «تشمل صحفًا إلكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخبارًا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني».

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وقال مصدر كويتي مسؤول إن من بين المخالفات التي أدت إلى القرار «نشر أخبار كاذبة». ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.

حياة ثقافية نشطة

وتشهد هذه الدولة الخليجية الصغيرة حياة ثقافية نشطة، وصدرت فيها مجلات عربية مهمة كثيرة مثل «العربي» و«عالم المعرفة» التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي. وتعد الكويت أكثر دول الخليج العربي تحررًا في الحياة السياسية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظامًا برلمانيًا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.