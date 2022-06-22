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حل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 03:00 مساء
حل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة
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أعلن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي حل مجلس الأمة (البرلمان)، والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقًا للدستور.

وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد: «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأضاف: «نحن أحوج للحيطة والحذر من الأخطار الخارجية المتتالية، وتداعيات كورونا لازالت باقية، ونحن مشغولون بأمور بعيدة عن الطموح»، وأضاف: «المشهد السياسي جرى فيه الاختلافات وتسيره المصالح الشخصية على حساب رفاهية الوطن»، 

وأشار ولي العهد الكويتي إلى أن قرار حل مجلس الأمة الكويتي، والدعوة إلى انتخابات عامة يعد «لجوء إلى الشعب لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي ليختار المواطنون من يمثلهم اختيارا صحيحا».

وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، صباح الخالد، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور. والحكومة هي الرابعة التي تتقدم باستقالتها منذ ديسمبر 2019، إذ كانت المرة الأولى بعدما وجّه أعضاء مجلس النواب الكويتية 8 استجوابات في مجلس الأمة.

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