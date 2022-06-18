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«دون أعراض».. إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 03:13 مساء
«دون أعراض».. إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا
الملك محمد السادس يطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب. (الإنترنت)
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أصيب ملك المغرب محمد السادس بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن طبيبه الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الإصابة جاءت «دون أعراض».

وقال طبيب الملك البروفسور الحسن بليمني في بيان إن الملك «تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، دون أعراض». ووصف «فترة راحة لجلالته لبضعة أيام»، بحسب ما أضاف البيان المقتضب الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

 الحالة الصحية للملك 
وتحظى الحالة الصحية للملك (58 عامًا) باهتمام كبير في المغرب. وكانت وسائل الإعلام الرسمية بثت تلقيه الجرعة الأولى للقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، بمناسبة افتتاح حملة التلقيح مطلع العام 2021. وكان العاهل المغربي أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير 2018. 

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ويتولى محمد السادس عرش المملكة منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

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