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بينهم قاصر.. وصول 61 مهاجرا تونسيا إلى لامبيدوزا الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 11:23 صباحا
بينهم قاصر.. وصول 61 مهاجرا تونسيا إلى لامبيدوزا الإيطالية
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر، (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل إلى جزيرة لامبيدوزا، فجر الثلاثاء، 61 تونسيا، بينهم قاصر تبلغ من العمر 12 عاما، كانوا على متن قارب صيد أزرق طوله 10 أمتار انطلق من جرجيس، حسبما أفادت مصادر محلية بالجزيرة جنوب صقلية.

وجرى اعتراض قارب الصيد على بعد 2.4 ميل قبالة ساحل لامبيدوزا بواسطة زورق دورية تابع للشرطة، وفق ما نقلت وكالة «آكي».

ونُقل المهاجرون إلى نقطة ساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يتواجد فيها 444 شخصا، بعد إجراء فحص طبي أولي.

- 29 مهاجرا بينهم تونسيون يصلون إلى إيطاليا بعد أيام من توقف التدفقات

وفي 12 مارس الماضي، وصل 29 مهاجرًا بينهم تونسيون إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، بعد عدة أيام من توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن مصادر أمنية قولها إن المهاجرين وصلوا في مجموعتين، الأولى مكونة من 14 شخصًا، من بينهم امرأتان والعديد من القصّر، وتمكنت من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر.

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