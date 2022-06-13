السعودية تستحدث تسجيلا إلكترونيا للحج للقضاء على «الاحتيال»

القاهرة - بوابة الوسط

استحدثت السعودية بوابة إلكترونية حكومية تتيح للراغبين بتأدية مناسك الحج من عديد الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة، في خطوة تهدف للقضاء على «وكالات السفر الوهمية»، وفق ما أفاد مسؤولان، الإثنين.

ويأتي النظام الجديد فيما تستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، لكن حجاج الخارج يشكلون الغالبية العظمى، إذ يبلغ عددهم 850 ألفًا، بحسب «فرانس برس».

خطر حدوث احتيال

ويسري النظام الجديد لمواطني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية، طلب عدم كشف اسمه.

وكان بوسع الراغبين في الحج في هذه الدول التسجيل عبر وكالات للسفر تنظم سنويًا رحلات لأداء الشعائر المقدسة، لكن هذا النظام كان ينطوي على خطر حدوث احتيال أو تقديم خدمات بمستوى منخفض.

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وقال مسؤول ثانٍ في الوزارة طلب أيضًا عدم كشف اسمه لـ«فرانس برس» إن النظام الجديد يهدف للقضاء على «وكالات السفر الوهمية» التي كانت «تحتال» ماليًا على الحجاج. وأعلنت السعودية الآلية الجديدة، الأسبوع الماضي، وانتهت عملية التسجيل مساء الإثنين. وقالت السلطات إن الآلية الجديدة تهدف إلى «ضمان جودة الخدمات والشفافية في تكاليفها».

قرعة بين المتقدمين

وستجري السلطات السعودية قرعة بين المتقدمين لاختيار عدد متوافق مع حصة كل بلد من الحجاج. وأقر المسؤول بأن بعض المسلمين في هذه الدول قد يكونون سجلوا بالفعل مع وكالات سفر، قبل استحداث النظام الجديد.

لكنه قال إنه لا يزال بوسعهم المشاركة في القرعة، التي لم يعلن موعدها بعد، طالما كان تسجيلهم بواسطة وكالات سفر معتمدة بالفعل لدى سلطات المملكة.

وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج. لكن بعد تفشي فيروس «كورونا» العام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى ستين ألفًا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، ووصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء «كوفيد-19».

ووصل حجاج من إندونيسيا إلى المدينة المنورة في غرب المملكة، السبت، لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع المقبلة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.

إلغاء إلزامية الكمامات

وتسبب الوباء في عرقلة كبيرة للحج لموسمين متتاليين وخسارة المملكة مصدر إيرادات رئيسيًا، إذ تجني السعودية نحو 12 مليار دولار سنويًا من العمرة والحج. واستضافة هذه الشعائر السنوية المقدسة تمنح حكام السعودية مكانة مرموقة وشرعية دينية عند المسلمين حول العالم.

والإثنين، ألغت السعودية إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنه «تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا».

وأوضح أن ذلك يتضمن «عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبـوي الشريف في المدينة» اللذين سيزورهما الحجاج بأعداد غفيرة الشهر المقبل.

والحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم وبؤرة رئيسية محتملة لانتشار الأمراض، ويمثل تنظيمه في العادة تحديًا لوجستيًا كبيرًا، إذ يتدفق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة.

تقديم نتيجة فحص فيروس «كورونا» سلبية

ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية لمن هم أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد-19» المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس «كورونا» سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وتعلن السلطات السعودية، الأربعاء المقبل، أسماء الفائزين بقرعة الحج من داخل السعودية.

وفي أوائل مارس الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.

ومنذ تفشي الجائحة، سجلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة أكثر من 778 ألف إصابة بفيروس «كورونا» بينها أكثر من 9150 حالة وفاة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.