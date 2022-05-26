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العراق يجرم محاولة التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 08:37 مساء
العراق يجرم محاولة التطبيع مع إسرائيل
إحدى جلسات البرلمان العراقي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقر البرلمان العراقي قانونًا، اليوم الخميس، يحظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في وقت طبَّعت فيه عدد من الدول العربية رسميًا علاقاتها بالدولة العبرية، وفق وكالة رويترز.

ولم يتمكن البرلمان العراقي من التوافق على أي قضية أخرى، بما شمل انتخاب رئيس جديد له وتشكيل حكومة، مما أطال أمد الأزمة السياسية.

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ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل، لكن القانون الجديد يذهب لأبعد من ذلك، خاصة تجريم أي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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