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إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 12:26 صباحا
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مواجهات سابقة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في باحة المسجد الأقصى, 15 أبريل 2022. (الإنترنت)
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب نابلس.

وقال الهلال الأحمر في بيان اليوم، إن مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس، أدت لسقوط 41 مصابا فلسطينيا، حسبما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

- مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

ونقلت الوكالة مشاهد لمستوطنين يهاجمون الفلسطينيين ومركباتهم قرب نابلس أيضا في حماية قوات الاحتلال.

 

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