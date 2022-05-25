إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب نابلس.

وقال الهلال الأحمر في بيان اليوم، إن مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس، أدت لسقوط 41 مصابا فلسطينيا، حسبما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

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ونقلت الوكالة مشاهد لمستوطنين يهاجمون الفلسطينيين ومركباتهم قرب نابلس أيضا في حماية قوات الاحتلال.