Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يزعم: «لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي» في مقتل شيرين أبو عاقلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 09:10 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يزعم: «لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي» في مقتل شيرين أبو عاقلة
الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين أنه، إذا تبين أن أحد جنوده أطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، فـ«لا وجود لشبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي»، وفق التحقيق الأولي.

وقالت المدعية العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي في بيان «بالنظر إلى مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة في وسط منطقة قتال نشط، لا يمكن أن تكون هناك شبهة فورية بوجود نشاط جنائي في غياب المزيد من الأدلة». وأضافت «لن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن فتح تحقيق جنائي أم لا، إلا بعد توفّر وقائع أخرى من التحقيق العملياتي للجيش الإسرائيلي ومصادر أخرى»، بحسب «فرانس برس».

مصدر الرصاصة جنود إسرائيليين 
وقتلت الصحفية الفلسطينية العاملة في في قناة «الجزيرة» القطرية (51 عاما) في 11 مايو برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية لجيس الاحتلال الإسرائيلي. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة جنود إسرائيليين، بينما تقول إسرائيل أنها تحقّق لمعرفة ملابسات ما حصل.

-  «يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية
- موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة

وقال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي افيف كوخافي في مقطع فيديو نشره على تويتر الإثنين «أن الصحفية قتلت في منطقة قتال»، مضيفا أن الجنود الاسرائيليين «يطلقون النار بشكل محترف، وبطريقة دقيقة على عكس الفلسطينيين»، و«في هذه المرحلة، لايمكن تحديد من أي رصاص قتلت ونحن أسفون لمقتلها».

ويعود ليفعات تومر بروشالمي أن تحدّد ما إذا كان يجب إحالة أي جندي الى إجراء تأديبي أم لا. وشدّدت في بيانها اليوم على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعرف بعد ما إذا كانت ابو عاقلة قتلت برصاص فلسطيني أم إسرائيلي.

فحص الرصاصة
وجدّدت المطالبة بفحص الرصاصة التي أزيلت من جثة أبو عاقلة والتي يحتفظ بها الفلسطينيون. وأشارت المدعية العامة للجيش إلى أن الجيش «يبذل قصارى جهده للتحقق من ملابسات الحادث من أجل فهم كيف قُتلت» أبو عاقلة، موضحة «أن عدم القدرة على فحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة الفلسطينية ما زالت تلقي بظلال من الشك على ظروف الوفاة».

واعتبرت شبكة «الجزيرة» أن الجيش الإسرائيلي «اغتال» شيرين أبو عاقلة «بدم بارد وبرصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحافي".

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم أنها بعثت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية «بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة». وأضافت في بيان أنها طالبت المحكمة «تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك

العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإمارات تؤكد استعدادها للتعامل مع «جدري القرود»
الإمارات تؤكد استعدادها للتعامل مع «جدري القرود»
«حماس» تحذر الاحتلال من تنظيم «مسيرة الأعلام» في المسجد الأقصى
«حماس» تحذر الاحتلال من تنظيم «مسيرة الأعلام» في المسجد الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يحكم على 5 من أسرى «نفق الحرية» ومساعديهم بالسجن والغرامة
الاحتلال الإسرائيلي يحكم على 5 من أسرى «نفق الحرية» ومساعديهم ...
إرجاء محاكمة بريطاني وألماني متهمين بتهريب الآثار في العراق إلى مطلع يونيو
إرجاء محاكمة بريطاني وألماني متهمين بتهريب الآثار في العراق إلى ...
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقات اقتصادية
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقات اقتصادية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يزعم: «لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي» في مقتل شيرين أبو عاقلة
الاحتلال الإسرائيلي يزعم: «لا شبهة فورية بارتكاب نشاط جنائي»......
الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد
الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد...
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة ......
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقات اقتصادية
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقات اقتصادية...
إرجاء محاكمة بريطاني وألماني متهمين بتهريب الآثار في العراق إلى مطلع يونيو
إرجاء محاكمة بريطاني وألماني متهمين بتهريب الآثار في العراق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط