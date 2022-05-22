الجيش الأردني يقتل 4 من مهربي المخدرات حاولوا العبور من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأردني، في بيان الأحد، أنه قتل أربعة مهربين وأصاب آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية إلى المملكة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن «المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تكثيف عمليات البحث والتفتيش

وأوضح أن «العملية التي وقعت فجر اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري»، مضيفًا: «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة جرى العثور على 637 ألف حبة كبتاغون، و181 كف حشيش و39 ألفًا و600 حبة ترامادول وسلاح كلاشينكوف، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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وأكد المصدر أن «القوات المسلحة، أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله».

وأعلن الجيش الأردني في 27 يناير، أنه أحبط عددًا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقتل 27 مهربًا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية إلى المملكة بإسناد من مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش في 17 يناير، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سورية، وبعد أيام توفي أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

وشدد الأردن، الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سورية التي تمتد لأكثر من 300 كلم، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من المتطرفين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

وتؤكد عمان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.