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الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيرة قادمة من سورية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 09:25 مساء
الأردن يحبط تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيرة قادمة من سورية (صور)
الطائرة المسيرة المستخدمة في تهريب شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيَّرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ظهر اليوم السبت.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء «البترا».

 ردع محاولات تسلل أو تهريب 
كما شدد المصدر على أن «القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب».

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وينفذ الجيش الأردني دوريات بانتظام على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، فيما خاض حرس الحدود الأردني معارك دامية قتلوا خلالها أكثر من 30 مهربًا هذا العام، وصادروا كميات ضخمة من مادة الكابتاغون المخدرة.

الطائرة المسيرة المستخدمة في تهريب شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
الطائرة المسيرة المستخدمة في تهريب شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
شحنة المخدرات القادمة من سورية. (الإنترنت)
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