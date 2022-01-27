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الجيش الأردني يعلن مقتل 27 مهربا حاولوا اجتياز الحدود من سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 10:21 صباحا
الجيش الأردني يعلن مقتل 27 مهربا حاولوا اجتياز الحدود من سورية
الحدود الأردنية السورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش الأردني في بيان، الخميس، مقتل 27 مهربًا وإصابة آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية الى المملكة بإسناد من مجموعات مسلحة، لافتًا إلى إحباطه بذلك عددًا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه «جرى تطبيق قواعد الاشتباك (...) مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري»، وأضاف: «جرى تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنتصف الشهر الجاري، قال الجيش الأردني إن ضابطًا بالجيش لقي حتفه وأصيب ثلاثة جنود عندما أطلق مهربو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سورية. وأضاف بيان للجيش إن المهربين فروا عائدين إلى سورية، وفق وكالة «رويترز».

وشدد الأردن، الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سورية، وأوقف وسجن عشرات «الجهاديين» لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كذلك أوقف الأردن عشرات تجار المخدرات. وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

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