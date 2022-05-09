بابا الفاتيكان يرجئ زيارته إلى لبنان لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأ بابا الفاتيكان فرنسيس زيارته إلى لبنان التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو، لأسباب صحية، وفق ما أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

وقال الوزير في بيان إن «لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميًا قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان»، بحسب «فرانس برس».

إرجاء الزيارات الخارجية لأسباب صحية

وأشار إلى أنه «تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية»، متمنيًا له «الشفاء العاجل». وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في أبريل، أنها أُبلغت بزيارة للبابا إلى لبنان في يونيو، لكن الفاتيكان لم يؤكدها.

وشوهد البابا، البالغ 85 عامًا الذي يعاني من ألم في ركبته، للمرة الأولى على كرسي متحرك أثناء حدث عام الأسبوع الماضي. كذلك يعاني البابا وجاعًا في الورك تجعله يعرج في مشيته. وكان خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في يوليو 2021، استخدم أيضًا على أثرها الكرسي المتحرك.

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ولو حصلت هذه الزيارة، لكانت الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويواجه لبنان الذي يضم أكبر المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط، انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وبات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر.

18 طائفة تتعايش رسميا في لبنان

وتتعايش 18 طائفة رسميًا في لبنان. ولا يعدد الدستور اللبناني هذه الطوائف بالتفصيل، إلا أن المادة التاسعة منه تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة» و«الدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام».

وسبق للبابا فرنسيس أن أعرب مرارًا عن رغبته بزيارة لبنان، ووجه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدة للبنان.